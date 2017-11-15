В ровенских силовикив гранату бросил военный-контрактник

"47-летний злоумышленник, который бросил взрывчатку в силовиков, оказался военнослужащим-контрактником", - сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов проводится досудебное расследование по статье 348 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, вчера в 20 часов вечера в полицию поступило сообщение от жительницы Ровно о том, что к ней домой на улице Венская пришел знакомый и угрожает гранатой.

Полицейские роты особого назначения, выехавшие на место происшествия, обнаружили у одной из квартир на девятом этаже многоэтажки мужчину, который вел себя агрессивно и, увидев правоохранителей, бросил в их сторону гранату "Ф-1".

В результате взрыва незначительные телесные повреждения получил виновник инцидента.

Никто из участников происшествия не пострадал.