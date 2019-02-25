У річці під Житомиром знайшли тіло майора ЗСУ

"Тіло загиблого майора 1976 року народження виявили у річці Гнилоп'ять 24 лютого", - повідомив Рихлюк.

Видимих тілесних ушкоджень на тілі офіцера експерти не виявили. За попереденіми висновками, смерть чоловіка настала внаслідок утоплення.

"На даний час тіло направлено для судово-медичного дослідження до Житомирського обласного бюро судмедекспертизи. Майор 1967 року народження, служив у військовій частині, яка дислокується в Миколаївській області. Був відкомандирований до Житомира для проходження курсів на 37-му загальновійськовому полігоні ДШВ", - повідомив Рихлюк.

Нагадаємо, у зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув військовослужбовець ЗСУ з Тернопільщини.