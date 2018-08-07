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У річці на Рівненщині потонули дві неповнолітні сестри

У річці на Рівненщині потонули дві неповнолітні сестри

Київ • УНН

 • 13190 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Біля села Бродівське Рівненської області у річці потонули дві сестри 12 та 13 років. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

"6 серпня о 19:15 на лінію "101" надійшло повідомлення, що неподалік села Бродівське Острозького району у річці Горинь потонули дві сестри 2005 та 2006 років народження. Одну з дівчат підняли на поверхню місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали поліцейські, рятувальники та водолази. О 23:10 дівчинку знайшли та підняли на поверхню. Нині усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на пляжі у Маріуполі врятували дівчинку, яка впала з надувного кола у воду

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