В реке в Ровенской области утонули две несовершеннолетние сестры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Возле села Бродовское Ровенской области в реке утонули две сестры 12 и 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"6 августа в 19:15 на линию "101" поступило сообщение, что возле села Бродовское Острожского района в реке Горынь утонули две сестры 2005 и 2006 годов рождения. Одну из девочек подняли на поверхность местные жители", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали полицейские, спасатели и водолазы. В 23:10 девочку нашли и подняли на поверхность. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Напомним, на пляже в Мариуполе спасли девочку, которая упала с надувного круга в воду.