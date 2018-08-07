В реке в Ровенской области утонули две несовершеннолетние сестры

"6 августа в 19:15 на линию "101" поступило сообщение, что возле села Бродовское Острожского района в реке Горынь утонули две сестры 2005 и 2006 годов рождения. Одну из девочек подняли на поверхность местные жители", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали полицейские, спасатели и водолазы. В 23:10 девочку нашли и подняли на поверхность. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, на пляже в Мариуполе спасли девочку, которая упала с надувного круга в воду.