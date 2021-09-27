У річницю початку Карабахської війни - Азербайджан заявив про готовність нормалізувати відносини з Вірменією

Деталі

“Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією на основі суворого дотримання принципів міжнародного права, зокрема — суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності міжнародних кордонів. Ми закликаємо Вірменію до поваги цих фундаментальних принципів і дотримання її міжнародних зобов’язань в ім’я забезпечення миру, безпеки і благополуччя в регіоні”, — йдеться в заяві.

У документі наголошується, що уряд Азербайджану “вживає заходів, спрямованих на забезпечення стійкого миру, безпеки і добробуту в регіоні відповідно до тристоронньої заяви від 10 листопада (9 листопада за Києвом) 2020 року”.

Контекст

Ситуація в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху загострилася 27 вересня 2020 року, коли там почалися активні бойові дії. 9 листопада того ж року було підписано тристоронню заяву президента Росії Володимира Путіна, лідера Азербайджану Ільхама Алієва і прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, яка дозволила досягти повного припинення військових дій. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на зайнятих позиціях, ряд районів перейшов під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору розмістилися російські миротворці.