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У річках України очікується підвищення рівнів води

У річках України очікується підвищення рівнів води

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. На водоймах України очікується продовження підйому рівнів води. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

Так, у період 29-30 червня очікується продовження підйому рівнів води над рівнями на 8:00 28 червня на річках басейну Дністра в межах Львівської області на 0,5-1,5 м, у межах Івано-Франківської області – 1,0-2,0 м. Місцями – затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

У гірських та передгірських районах можливе досягнення відміток початкового затоплення госпоб'єктів, будинків в окремих прирічкових населених пунктах.

"На Дністрі, на ділянці Галич-Заліщики, на 1,0-2,0 м. При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, у горах – загроза утворення окремих селів, що може мати небезпечні наслідки", – зазначили у ДСНС.

А у період з 29 червня до 1 липня на річках басейну Дністра, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях, очікується підйом рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями на 8:00 28 червня. При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.

Нагадаємо, у зв'язку з негодою 28-29 червня було знеструмлено 204 населених пункти у 7 областях України. 

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