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В реках Украины ожидается повышение уровней воды

В реках Украины ожидается повышение уровней воды

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. На водоемах Украины ожидается продолжение подъема уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Так, в период 29-30 июня ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями на 8:00 28 июня на реках бассейна Днестра в пределах Львовской области на 0,5-1,5 м, в пределах Ивано-Франковской области – 1,0-2,0 м. Местами – затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

В горных и предгорных районах возможно достижение отметок начального затопления хозобъектов, домов в отдельных приречных населенных пунктах.

"На Днестре, на участке Галич-Залещики, на 1,0-2,0 м. При очень сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах – угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия", – отметили в ГСЧС.

А в период с 29 июня по 1 июля на реках бассейна Днестра, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8:00 28 июня. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, в связи с непогодой 28-29 июня были обесточены 204 населенных пункта в 7 областях Украины.

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