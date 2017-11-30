У РФ заявили, що РПЦ офіційно визнала незалежний статус УПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Архієрейський собор окремо прописав в статуті Руської православної церкви, що центр управління Української православної церкви Московського патріархату розташований в Києві. Про це повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Зазначено, що центр управління Української православної церкви розташований в Києві... У Статуті зафіксовано те, що було на практиці", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, в Москві проходить засідання Архієрейського собору РПЦ. Під час засідання митрополит Київський і всієї України Онуфрій попросив підкреслити особливий статус Української православної церкви Московського патріархату в статуті РПЦ.
У статуті РПЦ статус Української православної церкви раніше був прописаний в пункті 18 глави XI під назвою "Самокеровані Церкви".
Як зазначив митрополит Онуфрій, зазначений пункт "не в повній мірі відображає Визначення Архієрейського собору РПЦ 1990 року про надання Українській православній церкві незалежності і самостійності в її управлінні". Київський митрополит в зв'язку з цим, зокрема, запропонував створити окрему главу статуту РПЦ під назвою "Українська православна церква".
Нагадаємо, раніше СБУ попереджала про провокації в культових спорудах УПЦ МП.