В РФ заявили, что РПЦ официально признала независимый статус УПЦ

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2918 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3618 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82913 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75461 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89020 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120360 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107420 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Архиерейский собор отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, что центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата находится в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

"Указано, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве…. В Уставе зафиксировано то, что было на практике", - говорится в сообщении.

Отметим, в Москве проходит заседание Архиерейского собора РПЦ. Во время заседания митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

В уставе РПЦ статус Украинской православной церкви ранее был прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви".

Как отметил митрополит Онуфрий, указанный пункт "не в полной мере отображает Определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Киевский митрополит в связи с этим, в частности, предложил создать отдельную главу устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь".

Напомним, ранее СБУ предупреждала о провокациях в культовых сооружениях УПЦ МП.

Украинские Национальные Новости

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