В РФ заявили, что РПЦ официально признала независимый статус УПЦ

"Указано, что центр управления Украинской православной церкви находится в Киеве…. В Уставе зафиксировано то, что было на практике", - говорится в сообщении.

Отметим, в Москве проходит заседание Архиерейского собора РПЦ. Во время заседания митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попросил подчеркнуть особый статус Украинской православной церкви Московского патриархата в уставе РПЦ.

В уставе РПЦ статус Украинской православной церкви ранее был прописан в пункте 18 главы XI под названием "Самоуправляемые Церкви".

Как отметил митрополит Онуфрий, указанный пункт "не в полной мере отображает Определение Архиерейского собора РПЦ 1990 года о предоставлении Украинской православной церкви независимости и самостоятельности в ее управлении". Киевский митрополит в связи с этим, в частности, предложил создать отдельную главу устава РПЦ под названием "Украинская православная церковь".

Напомним, ранее СБУ предупреждала о провокациях в культовых сооружениях УПЦ МП.