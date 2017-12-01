У РФ заявили, що планів щодо зустрічі Патріарха Кирила з Філаретом немає

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирило найближчим часом не буде зустрічатися зі Святішим Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Про це сказав в п'ятницю голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Поки що така зустріч не планується", - сказав він.

З його слова, з боку РПЦ створена комісія з ведення переговорів з очолюваною Філаретом УПЦ КП.

"Якщо ці переговори будуть успішними, можна думати і про подальші кроки", - додав митрополит.

Нагадаємо, 1 грудня Патріарх Філарет розповість про діалог з РПЦ про визнання автокефалії Української церкви.

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