В РФ заявили, что планов по встрече Патриарха Кирилла с Филаретом нет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ближайшее время не будет встречаться со Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом. Об этом сказал в пятницу председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пока такая встреча не планируется", - сказал он.
С его слова, со стороны РПЦ создана комиссия по ведению переговоров с возглавляемой Филаретом УПЦ КП.
"Если эти переговоры будут успешными, можно думать и о дальнейших шагах", - добавил митрополит.
Напомним, 1 декабря Патриарх Филарет расскажет о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской церкви.