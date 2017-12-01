В РФ заявили, что планов по встрече Патриарха Кирилла с Филаретом нет

"Пока такая встреча не планируется", - сказал он.

С его слова, со стороны РПЦ создана комиссия по ведению переговоров с возглавляемой Филаретом УПЦ КП.

"Если эти переговоры будут успешными, можно думать и о дальнейших шагах", - добавил митрополит.

Напомним, 1 декабря Патриарх Филарет расскажет о диалоге с РПЦ о признании автокефалии Украинской церкви.