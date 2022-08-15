У рф заявили, що британський літак-розвідник нібито порушив кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У міноборони рф повідомили, що британський літак радіотехнічної розвідки нібито порушив російський кордон, передає УНН.
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За даними міноборони рф, "британський літак радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби порушив держкордон рф в районі мису Святий Ніс".
Діями екіпажу МіГ-31БМ літак-розвідник ВПС Великої Британії витіснили за межі території росії, повідомили у міноборони рф.
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