В рф заявили, что британский самолет-разведчик якобы нарушил границу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В минобороны рф сообщили, что британский самолет радиотехнической разведки якобы нарушил российскую границу, передает УНН.
Детали
По данным минобороны россии, "британский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы нарушил госграницу россии в районе мыса Святой Нос".
Действиями экипажа МиГ-31БМ самолет-разведчик ВВС Великобритании вытеснили за пределы территории россии, сообщили в минобороны рф.
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