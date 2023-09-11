У рф заочно арештували мера Дніпра Бориса Філатова

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"Суд у москві заочно заарештував мера українського міста Дніпра Філатова", - пишуть росЗМІ із посиланням на пресслужбу суду.

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Раніше сьогодні росЗМІ повідомили, що у рф оголосили Бориса Філатова у розшук.

"Мер українського міста Дніпро Борис Філатов оголошений у розшук", - пише ТАСС із посиланням на базу розшуку мвс рф.

РосЗМІ також нагадали, що у квітні 2022 року проти мера Дніпра було порушено "справу" про нібито "підбурювання до геноциду".