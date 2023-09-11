В рф заочно арестовали мэра Днепра Бориса Филатова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Российский суд заочно арестовал мэра украинского Днепра Бориса Филатова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Цитата
"Суд в москве заочно арестовал мэра украинского города Днепра Филатова", - пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Добавим
Ранее сегодня росСМИ сообщили, что в рф объявили Бориса Филатова в розыск.
"Мэр украинского города Днепр Борис Филатов объявлен в розыск", - пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска мвс рф.
РосСМИ также напомнили, что в апреле 2022 года против мэра Днепра было возбуждено "дело" о якобы "подстрекательстве к геноциду".