В рф заочно арестовали мэра Днепра Бориса Филатова

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"Суд в москве заочно арестовал мэра украинского города Днепра Филатова", - пишут росСМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ранее сегодня росСМИ сообщили, что в рф объявили Бориса Филатова в розыск.

"Мэр украинского города Днепр Борис Филатов объявлен в розыск", - пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска мвс рф.

РосСМИ также напомнили, что в апреле 2022 года против мэра Днепра было возбуждено "дело" о якобы "подстрекательстве к геноциду".