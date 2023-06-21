У рф вирішили "скасувати" передачу Криму до складу УРСР. У Зеленського відповіли на "геніальну ідею" окупантів

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 12096 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 37564 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 36518 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 41856 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 111106 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 178746 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 192943 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143402 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137751 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87866 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.1м/с
29%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 28176 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 32142 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 34487 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 27657 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 20112 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 20848 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 37586 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 192956 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 246200 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 393483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18163 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23145 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39264 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35434 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143404 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У рф вирішили "скасувати" передачу Криму до складу УРСР. У Зеленського відповіли на "геніальну ідею" окупантів

Київ • УНН

 • 5566935 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. У рф хочуть "скасувати" передачу Криму до складу Української РСР. Постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева у відповідь окупантам зазначила, що кожна “геніальна ідея” лише наближає вручення ордера на арешт і “безплатну подорож Європою”, передає УНН.

У рф вирішили "скасувати" передачу Криму до складу УРСР. У Зеленського відповіли на "геніальну ідею" окупантів

Цитата

“Увесь світ вже зрозумів, що таке росія і чого варті її документи. Ніхто не визнає будь-яких недолугих рішень щодо територіальних змін. Кожен новий документ – це черговий доказ для Гааги. Кожна “геніальна ідея” лише наближає вручення ордера на арешт і “безплатну подорож Європою”. Окупантам доведеться змиритися з тим, що є рішення, які виконуються і які неможливо скасувати”, - пише Ташева.

Додамо

Представниця Президента додала, що з правової точки зору навіть неетично коментувати наміри російської влади щодо скасування актів Радянського Союзу щодо передачі Криму до складу Української РСР.

“З такими підходами, вони неодмінно дійдуть щонайменше до скасування рішення монгольського хана Менгу-Тімура 1277 року про утворення Московського князівства, як улуса Золотої Орди. Це ж так не “скрєпно” для “нащадків” Русі. А ще доведеться “скасовувати” розпад радянського союзу і утворення російської федерації, як такої”, - заявила Таміла Ташева.

Контекст

Раніше глава російського парламенту Криму володимир константинов заявив про звернення до конституційного суду рф із проханням скасувати указ верховної ради срср про включення Криму до складу УРСР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.93
Bitcoin
$84,578.90
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,243.41
Ethereum
$1,635.74