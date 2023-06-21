В рф решили "отменить" передачу Крыма в состав УССР. У Зеленского ответили на "гениальную идею" оккупантов

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“Весь мир уже понял, что такое россия и чего стоят ее документы. Никто не признает каких-либо нелепых решений по территориальным изменениям. Каждый новый документ – это очередное доказательство для Гааги. Каждая “гениальная идея” лишь приближает вручение ордера на арест и “бесплатное путешествие по Европе”. Оккупантам придется смириться с тем, что есть решения, которые исполняются и которые невозможно отменить”, - пишет Ташева.

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Представительница Президента добавила, что с правовой точки зрения даже неэтично комментировать намерения российских властей по отмене актов Советского Союза о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

“С такими подходами, они непременно дойдут как минимум до отмены решения монгольского хана Менгу-Тимура 1277 года об образовании Московского княжества, как улуса Золотой Орды. Это же так не “скрепно” для “потомков” Руси. А еще придется “отменять” распад советского союза и образование российской федерации, как таковой”, - заявила Тамила Ташева.

Контекст

Ранее глава российского парламента Крыма владимир константинов заявил об обращении в конституционный суд рф с просьбой отменить указ верховного совета ссср о включении крыма в состав уССР.