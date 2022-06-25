У рф відсторонили кількох ключових генералів від командування в Україні - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Вище командування Росії з початку червня усунуло кількох генералів від ключових командних посад у війні проти України. Як інформує Міністерство оборони Великобританії у Twitter, російські сили на Донбасі очолив генерал Сергій Суровікін, передає УНН.
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Повідомляється, що серед відсторонених генералів – командувач Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков, а також і командувач Південної групи військ генерал армії Олександр Дворніков, який раніше виконував обов'язки головного оперативного командувача.
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"Командування ПГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ПГВ продовжує відігравати центральну роль у настанні Росії на Донбасі", - йдеться у заяві.
Там зазначили, що кар'єра Суровікіна протягом понад тридцяти років супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.
Нагадаємо
Як писав УНН, головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова усунули від командування.