У рф відсторонили кількох ключових генералів від командування в Україні - британська розвідка

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Повідомляється, що серед відсторонених генералів – командувач Повітряно-десантними військами (ВДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков, а також і командувач Південної групи військ генерал армії Олександр Дворніков, який раніше виконував обов'язки головного оперативного командувача.

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"Командування ПГВ, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, оскільки ПГВ продовжує відігравати центральну роль у настанні Росії на Донбасі", - йдеться у заяві.

Там зазначили, що кар'єра Суровікіна протягом понад тридцяти років супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Нагадаємо

Як писав УНН, головного командувача російського вторгнення в Україну генерала Олександра Дворнікова усунули від командування.