У РФ стався викид радіації на Південному Уралі

У Greenpeace пояснили, що викид рутенія-106 стався у вересні цього року, а його найбільшу концентрацію виявили на південному Уралі поблизу комбінату "Маяк", що належить "Росатому".

Крім того, Росгідромет опублікував дані, що свідчать про "екстремально високий" рівень радіаційного забруднення поблизу ядерного комбінату "Маяк" у місті Озерськ Челябінської області.

На думку Greenpeace, а також німецьких та французьких спеціалістів, викид цієї небезпечної речовини стався саме на Уралі. До того ж, комбінат "Маяк" займається переробкою відпрацьованого ядерного палива, через що виникають підозри, що там могла статися аварія.

Також зазначається, що в кінці вересня і початку жовтня виникли умови для активного перенесення повітряних мас і забруднюючих речовин з території Південного Уралу в район Середземномор'я і потім на північ Європи. Раніше експерти стверджували, що такий рух повітряних мас неможливо.

Таким чином Greenpeace має намір відправити листа до прокуратури з проханням провести перевірку можливого приховання радіаційної аварії та інформації про стан навколишнього середовища.

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