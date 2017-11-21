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В РФ произошел выброс радиации на Южном Урале

В РФ произошел выброс радиации на Южном Урале

Киев  •  УНН

 • 14696 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Российское отделение экологической организации Greenpeace намерен обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации попадания в атмосферу радиоактивного изотопа рутений-106 на Урале, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

В Greenpeace объяснили, что выброс Рутения-106 произошел в сентябре этого года, а его наибольшую концентрацию обнаружили на южном Урале вблизи комбината "Маяк", принадлежащий "Росатому".

Кроме того, Росгидромет опубликовал данные, свидетельствующие о "экстремально высоком" уровень радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината "Маяк" в городе Озерск Челябинской области.

По мнению Greenpeace, а также немецких и французских специалистов, выброс этого опасного вещества произошел именно на Урале. К тому же, комбинат "Маяк" занимается переработкой отработанного ядерного топлива, из-за чего возникают подозрения, что там могла произойти авария.

Росгидромет также признал, что в конце сентября и начале октября возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала в район Средиземноморья и затем на север Европы. Ранее эксперты утверждали, что такое движение воздушных масс невозможно.

Таким образом Greenpeace намерен отправить письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды.

Как сообщал УНН, ученые исследовали разрыв в магнитном поле Земли.

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