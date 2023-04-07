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У рф розуміють, що час насолоди вкраденим Кримом добігає кінця - Кулеба

У рф розуміють, що час насолоди вкраденим Кримом добігає кінця - Кулеба

Київ • УНН

 • 799581 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи спад пошукових запитів у російському браузері "Яндекс" за темою відпочинку в Криму, відзначив, що вони "розуміють, що час насолоди вкраденим" півостровом "добігає кінця". Про це інформує УНН, посилаючись на Twitter глави зовнішньополітичного відомства.

Цитата

"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика "Яндекс". У березні 2023 року було вдвічі менше запитів "відпочинок у Криму" (129 тисяч), ніж у березні 2022 року (261 тисяча). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця", - заявив міністр.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, після досягнення стратегічних цілей потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму.

Українські Національні Новини

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