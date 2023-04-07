У рф розуміють, що час насолоди вкраденим Кримом добігає кінця - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи спад пошукових запитів у російському браузері "Яндекс" за темою відпочинку в Криму, відзначив, що вони "розуміють, що час насолоди вкраденим" півостровом "добігає кінця". Про це інформує УНН, посилаючись на Twitter глави зовнішньополітичного відомства.
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"Росіяни втратили інтерес до Криму, свідчать дані російського пошуковика "Яндекс". У березні 2023 року було вдвічі менше запитів "відпочинок у Криму" (129 тисяч), ніж у березні 2022 року (261 тисяча). Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоди вкраденою українською землею добігає кінця", - заявив міністр.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси, після досягнення стратегічних цілей потенційно може відкриватися дипломатична сторінка про повернення Криму.