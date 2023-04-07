В рф понимают, что время наслаждения украденным Крымом подходит к концу - Кулеба

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"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российского поисковика "Яндекс". В марте 2023 года было вдвое меньше запросов "отдых в Крыму" (129 тысяч), чем в марте 2022 года (261 тысяча). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", - заявил министр.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, после достижения стратегических целей потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма.