В рф понимают, что время наслаждения украденным Крымом подходит к концу - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя спад поисковых запросов в российском браузере "Яндекс" по теме отдыха в Крыму, отметил, что они "понимают, что время наслаждения украденным" полуостровом "подходит к концу". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter главы внешнеполитического ведомства.
Цитата
"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российского поисковика "Яндекс". В марте 2023 года было вдвое меньше запросов "отдых в Крыму" (129 тысяч), чем в марте 2022 года (261 тысяча). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", - заявил министр.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, после достижения стратегических целей потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма.