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13 марта, 17:25 • 117163 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131554 просмотра

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13 марта, 13:40 • 125399 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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В рф понимают, что время наслаждения украденным Крымом подходит к концу - Кулеба

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя спад поисковых запросов в российском браузере "Яндекс" по теме отдыха в Крыму, отметил, что они "понимают, что время наслаждения украденным" полуостровом "подходит к концу". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Twitter главы внешнеполитического ведомства.

Цитата

"Россияне потеряли интерес к Крыму, свидетельствуют данные российского поисковика "Яндекс". В марте 2023 года было вдвое меньше запросов "отдых в Крыму" (129 тысяч), чем в марте 2022 года (261 тысяча). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждения украденной украинской землей подходит к концу", - заявил министр.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, после достижения стратегических целей потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма.

Украинские Национальные Новости

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