У рф проводиться мобілізація членів "російського імперського руху" - Міноборони

Цитата

«Воєнно-політичне керівництво російської федерації намагається в авральному порядку відновлювати бойові спроможності з'єднань і частин, які зазнали втрат серед особового складу під час воєнних, бойових дій на території України», - сказала Маляр.

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За її словами, з цією метою путінською пропагандиською машиною активізовано діяльність так званого «російського імперського руху».

«Проводиться інтенсивна мобілізація членів цього руху, зокрема його воєнізованого крила «імперський легіон» для участі у бойових діях в Україні. Особливий цинізм наративів російської пропаганди полягає у тому, що для реалізації офіційно задекларованих керівництвом російської федерації цілей так званої «спеціальної воєнної операції» та так званої «денацифікації» України залучаються сили, які відкрито сповідують неонациську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій», - розповіла Маляр.

Доповнення

Німецька розвідка повідомляла, що за росію в Україні воюють численні неонацисти.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в російській федерації немає жодних добровольчих батальйонів. У такі угрупування люди вступають за контрактами, а не добровільно.