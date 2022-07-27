У рф немає жодних добровольчих батальйонів – Данілов

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«Вони дивились які в нас були батальйони у 2014 році сформовані, саме добровольчі. Вони були сформовані переважна більшість за територіальною ознакою і назви такі мали територіальні. Вони зараз зробили таку кальку і вважають, що ці люди будуть добровільно йти на фронт. Вони не йдуть добровільно, вони підписують контракти», - сказав Данілов.

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За його словами, зараз росія максимально збільшує кількість грошей яку вона готова платити цим людям, які йдуть на вірну загибель. Ці суми зараз у рф почали сягати шалених цифр, у порівнянні з тим рівнем життя, який є на території росії.

«Я хочу звернути увагу, що ніякого добровольчого батальйону "Москва" чи "Петербург" не існує і навряд чи буде існувати. Якщо вони будуть існувати на папері, там будуть якути, чуваши, там будуть скажімо так ті люди, яких вони колонізували свого часу», - розповів Данілов.

Доповнення

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький повідомляв, що до кінця липня росія планує сформувати 16 нових батальйонів та формує ще один корпус у Нижньогородській області.