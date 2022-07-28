В рф проводится мобилизация членов "российского имперского движения" - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В россии интенсивно проводится мобилизация членов так называемого «российского имперского движения», в частности его военизированного крыла «имперский легион» для участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Военно-политическое руководство российской федерации пытается в авральном порядке восстанавливать боевые способности соединений и частей, понесших потери среди личного состава во время военных, боевых действий на территории Украины», - сказала Маляр.
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По ее словам, с этой целью путинской пропагандистской машиной активизирована деятельность так называемого «российского имперского движения».
«Проводится интенсивная мобилизация членов этого движения, в частности, его военизированного крыла «имперский легион» для участия в боевых действиях в Украине. Особый цинизм нарративов российской пропаганды состоит в том, что для реализации официально задекларированных руководством российской федерации целей так называемой «специальной военной операции» и так называемой «денацификации» Украины привлекаются силы, открыто исповедующие неонацистскую идеологию и входящие в список особо опасных террористических организаций», - рассказала Маляр.
Дополнение
Немецкая разведка сообщала, что за россию в Украине воюют многочисленные неонацисты.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в российской федерации нет никаких добровольческих батальонов. В такие группировки люди вступают по контрактам, а не добровольно.