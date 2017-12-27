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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У РФ прокоментували обмін утримуваними особами на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Робота з обміну утримуваними особами між Києвом і так званими "ДНР" і "ЛНР" продовжаться, заявив журналістам повноважний представник РФ в контактній групі з врегулювання ситуації на Україні Борис Гризлов, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

У РФ прокоментували обмін утримуваними особами на Донбасі

"Сьогодні на Донбасі відбувся обмін. Це важлива подія, в першу чергу, для людей, які повернулися додому і зустрінуть Новий рік у колі близьких і рідних людей. Це перший етап обміну в форматі "всіх на всіх", - сказав Гризлов.

Нагадаємо, на Донбасі у два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" та "ЛНР".

За словами представника Президента у ВР Ірини Луценко, загалом звільнили 74 заручників. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 людей, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО відправилися 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була домовленіть про передачу 306 людей, утім були зроблені певні корективи.

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