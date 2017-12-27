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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В РФ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе

Киев • УНН

 • 13490 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Работа по обмену удерживаемыми лицами между Киевом и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" продолжатся, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В РФ прокомментировали обмен удерживаемыми лицами на Донбассе

"Сегодня на Донбассе состоялся обмен. Это важное событие, в первую очередь, для людей, которые вернулись домой и встретят Новый год в кругу близких и родных людей. Это первый этап обмена в формате" всех на всех ", - сказал Грызлов.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и " ДНР " и "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в общем освободили 74 заложников . В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в Орлоя и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, впрочем были сделаны определенные коррективы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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