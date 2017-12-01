У РФ припустили, що США спровокували "ядерну авантюру" КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У російської сторони є відчуття, що влада США спеціально провокували лідера КНДР Кім Чен Ина на те, щоб він “як би зірвався”, передає УНН із посиланнями на РІА “Новости”.
“Відчуття таке, що вони спеціально провокували Кім Чен Ина, щоб він не витримував паузу, а щоб він на них як би зірвався, на їх провокації. Тому, засуджуючи ракетно-ядерні авантюри Пхеньяна, ми не можемо не засуджувати провокаційну поведінку наших американських колег”, — сказав міністр.
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Як повідомляв УНН, КНДР здійснила пуск невідомої балістичної ракети.