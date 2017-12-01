В РФ предположили, что США спровоцировали "ядерную авантюру" КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В российской стороны есть ощущение, что власти США специально провоцировали лидера КНДР Ким Чен Ына на то, чтобы он "как бы сорвался", передает УНН со ссылками на РИА "Новости".
"Ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как бы сорвался, на их провокации. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег", - сказал министр.
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Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.