В РФ предположили, что США спровоцировали "ядерную авантюру" КНДР

"Ощущение такое, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а чтобы он на них как бы сорвался, на их провокации. Поэтому, осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег", - сказал министр.

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Как сообщал УНН, КНДР осуществила пуск неизвестной баллистической ракеты.