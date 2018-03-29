У РФ поскаржилися, що їх спортсменам не дали візи в США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У посольстві США в Москві не видали візи збірній Росії з вільної боротьби, яка повинна була взяти участь в Кубку світу з 5 по 9 квітня в американському місті Айова-Сіті. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника МЗС РФ Марії Захарової.
"Викликає крайнє обурення відмова посольства США в Москві в організації співбесід для отримання американських віз збірною командою Росії з вільної боротьби... Незважаючи на спрямовану нами з цього приводу ще в кінці лютого ноту, американці, дотягнувши до останнього моменту, лише зараз відповіли нам відпискою, в якій вчергове посилаються на те, що, мовляв, в усьому винна нестача консульського персоналу", - йдеться в заяві.
РФ розцінює дії США "як черговий наочний приклад перешкоджання участі російських спортсменів в міжнародних змаганнях", і заявила про дискримінацію команди однієї з країн-учасниць.
Нагадаємо, у держдепі США роз'яснили позицію щодо видворення російських дипломатів. Згідно із заявою, Росія поставила під загрозу життя багатьох невинних людей.