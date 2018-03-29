В РФ пожаловались, что их спортсменам не дали визы в США

"Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе... Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала", - говорится в заявлении.

РФ расценивает действия США "как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях", и заявила о дискриминации команды одной из стран-участниц.

Напомним, в госдепе США разъяснили позицию относительно высылки российских дипломатов. Согласно заявлению, Россия поставила под угрозу жизни множества невинных людей и привела к серьезным последствиям для здоровья трех человек, включая офицера полиции.