У РФ поскаржились на "сплеск антиросійської істерії" у Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про "сплеск антиросійської істерії" в Чорногорії, який викликаний рішеннями Подгориці приєднається до НАТО, а також разом з Євросоюзом ввести санкції щодо Росії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У Чорногорії складається явно несприятлива для росіян ситуація. На тлі спровокованого Підгорицею різкого спаду двосторонніх відносин, очікуваного найближчим часом оформлення членства Чорногорії в НАТО, ініціативного рішення чорногорської влади про повномасштабне приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії, відзначаємо сплеск там антиросійської істерії. Фіксуємо зростання негативного ставлення до російського бізнесу і наших співвітчизників, нагнітання ворожих до Росії і її громадян настроїв в суспільстві з подачі правлячої коаліції. Не виключаємо можливі провокацій, затримання по сумнівним мотивами, спроби видачі громадян Росії третім країнам, перш за все США”, — повідомила М. Захарова.
Крім того, представник МЗС звинуватила уряд Чорногорії в “насадженні русофобії”.
Як повідомляв УНН, Й.Столтенберг привітав голосування сенату США за вступ Чорногорії до НАТО.