В РФ пожаловались на "всплеск антироссийской истерии" в Черногории

"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорской власти о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии. Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и наших соотечественников, нагнетания враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможных провокаций, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США", - сообщила М. Захарова.

Кроме того, представитель МИД обвинила правительство Черногории в "насаждении русофобии".

Как сообщал УНН, Й.Столтенберг поздравил голосование сената США за вступление Черногории в НАТО.