У РФ політв'язнів з Криму поставили на профоблік як "схильних до нападу"

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“Правозахисник Емір-Усеїн Куку, який відбуває покарання за 205.5 статті КК РФ в ІК-16 Салавата, був поставлений на профілактичний облік, як схильний до нападу на співробітників виправної установи. Причиною послужив інцидент в Курганської колонії, де ув’язнений вбив представника УФСВП”, — повідомила дружина засудженого Мер’єм Куку.

Деталі

Як повідомляється, під час дзвінка з колонії по “Зонателекому” Емір-Усеїн Куку розповів своїй дружині, що адміністрація ІК-16 в Салаваті визнала його “схильним до нападу на працівників в’язниці”. При цьому йому повідомили, що претензій до нього не мають, а просто виконують розпорядження керівництва УФСВП, яке після вбивства в курганськоій колонії ухвалило ставити на профілактичний облік всіх засуджених за 205.5 статті. “На цей профоблік поставили всіх кримських мусульман, що містяться в колонії № 16”, — повідомила Мер’єм. Правозахисник побоюється, що за цим рішенням може послідувати реальна провокація з нападом на працівників колонії, а також нова судимість. Крім цього профоблік може бути підставою для переведення ув’язненого в СУУ (суворі умови утримання) або ЄПКТ (єдине приміщення камерного типу). Таких засуджених конвоюють з посиленою охороною, вони позбавляються шансів на дострокове звільнення і пом’якшення умов відбування покарання.

Додамо

Емір-Усеїн Куку має намір оскаржити це рішення в судовому порядку.

Нагадаємо

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада 2019 року засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір”, зокрема і Еміра-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.