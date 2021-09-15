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В РФ политзаключенных из Крыма поставили на профучет как "склонных к нападению"

В РФ политзаключенных из Крыма поставили на профучет как "склонных к нападению"

Киев  •  УНН

 • 14406 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В России правозащитника Эмир-Усеина Куку и других политзаключенных из Крыма поставили на профучет из-за убийства сотрудника УФСИН. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крымскую солидарность.

Цитата

"Правозащитник Эмир-Усеин Куку, который отбывает наказание по 205.5 статье УК РФ в ИК-16 Салавата, был поставлен на профилактический учет, как склонный к нападению на сотрудников исправительного учреждения. Причиной послужил инцидент в Курганской колонии, где заключенный убил представителя УФСИН", - сообщила жена осужденного Мерьем Куку.

Детали

Как сообщается, во время звонка из колонии по "Зонателекому" Эмир-Усеин Куку рассказал своей жене, что администрация ИК-16 в Салавате признала его "склонным к нападению на сотрудников тюрьмы". При этом ему сообщили, что претензий к нему не имеют, а просто выполняют распоряжение руководства УФСИН, которое после убийства в курганськоий колонии приняло ставить на профилактический учет всех осужденных за 205.5 статьи. "В настоящее время на профучет поставили всех крымских мусульман, содержащихся в колонии № 16", - сообщила Мерьем. Правозащитник опасается, что за этим решением может последовать реальная провокация с нападением на сотрудников колонии, а также новая судимость. Кроме этого профучет может быть основанием для перевода заключенного в СУС (строгие условия содержания) или ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Таких осужденных конвоируют с усиленной охраной, они лишаются шансов на досрочное освобождение и смягчение условий отбывания наказания.

Добавим

Эмир-Усеин Куку намерен обжаловать это решение в судебном порядке.

Напомним

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", в том числе и Эмира-Усеина Куку, который получил 12 лет заключения.

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