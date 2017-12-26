У РФ підготували законопроект про користування надрами анексованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Рада міністрів Росії на сьогоднішньому засіданні розглянула законопроект про користування надрами окупованого Криму. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті російського уряду, передає УНН.
Зокрема, проект федерального закону “Про внесення змін до статті 2 Федерального закону “Про особливості правового регулювання відносин у сфері користування надрами у зв’язку з "прийняттям" до Російської Федерації Республіки Крим та "утворенням" в складі Російської Федерації нових суб’єктів — Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя” пропонує встановити, що право користування ділянками надр надаватиме уряд Російської Федерації на основні результатів аукціону на право користування ділянками надр.
Зазначається, що проект цього закону розглянула і схвалила на своєму засіданні 18 грудня 2017 року Комісія російського уряду з законопроектної діяльності.
Нагадаємо, бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ і моніторингова місія Євросоюзу не відправлять до Криму своїх представників на вибори президента Росії в 2018 році.