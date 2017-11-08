У РФ переглянуть рішення щодо арешту екс-глави "Нафтогазу" Бакая
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мосміськсуд направив на перегляд рішення про арешт екс-глави "Нафтогазу України" Ігоря Бакая у справі про шахрайство. Про це повідомили РІА "Новости" у прес-службі суду, передає УНН.
"Суд постановив рішення про обрання запобіжного заходу скасувати і направити це питання на новий розгляд", - сказали в суді.
Поки суд залишив його під арештом до 18 листопада.
Раніше Таганський суд Москви санкціонував арешт Бакая в рамках кримінальної справи про розкрадання у великій російській гірничо-металургійної компанії "Металоінвест".
За даними ЗМІ, Бакай "за допомогою отримання позики" викрав 630 мільйонів рублів.
Довідка УНН: Ігор Бакай - колишній глава правління НАК "Нафтогаз України" (квітень 1998 - квітень 2000), голова Державного комітету України по водному господарству (21 липня - 2 жовтня 2003), керівник Державного управління справами (2 жовтня 2003 - 24 грудня 2004 ).