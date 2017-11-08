В РФ пересмотрят решение об аресте экс-главы "Нафтогаза" Бакая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Мосгорсуд направил на пересмотр решения об аресте экс-главы "Нафтогаза Украины" Игоря Бакая по делу о мошенничестве. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе суда, передает УНН.
"Суд принял решение о избрании меры пресечения отменить и направить этот вопрос на рассмотрение", - сказали в суде.
Пока суд оставил его под арестом до 18 ноября.
Ранее Таганский суд Москвы санкционировал арест Бакая в рамках уголовного дела о хищении в крупной российской горно-металлургической компании "Металлоинвест".
По данным СМИ, Бакай "посредством получения займа" похитил 630 000 000 рублей.
Справка: Игорь Бакай - бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (апрель 1998 - апрель 2000), председатель Государственного комитета Украины по водному хозяйству (21 июля - 2 октября 2003), руководитель Государственного управления делами (2 октября 2003 - 24 декабря 2004 года).