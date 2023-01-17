У росії неофіційно заборонили виїзд регіональним чиновникам за межі країни - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У росії почали обмежувати регіональних чиновників та депутатів у праві виїхати за межі країни. Офіційно накласти таку заборону місцева влада не може, але вже в низці суб'єктів рф діє "наполеглива рекомендація" щодо цього. Про це повідомляє російська газета "Коммерсант", передає УНН.
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Як зазначають росЗМІ, негласна заборона виїжджати за межі рф почала діяти після кількох гучних скандалів, пов'язаних із відпустками чиновників на зарубіжних курортах.
Зазначається, що після цього у багатьох суб'єктах рф розпочалася кампанія з примусу чиновників і депутатів до відмови від закордонного відпочинку. Наприклад, 11 січня губернатор ульяновської області олексій руських підписав розпорядження "Про особливості виїзду за межі рф на період проведення "сво" (так в рф називають війну проти України). Згідно з ним, усім особам, які мають стосунок до регіональних і муніципальних органів російської влади, до особливого розпорядження "рекомендовано утриматися" від закордонних поїздок під час відпусток.
Потім глава фракції "єдина росія" у тамбовській облдумі юрій плужніков "у зв'язку з військово-політичною ситуацією в країні та світі" рекомендував колегам-однопартійцям утриматися від поїздок за межі країни, зокрема в "дружні держави".
16 січня губернатор вологодської області олег кувшинніков "наполегливо рекомендував" депутатам і чиновникам регіону утриматися від поїздок до зарубіжних країн.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним.