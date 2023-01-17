В россии неофициально запретили выезд региональным чиновникам за пределы страны - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В россии начали ограничивать региональных чиновников и депутатов в праве уехать за пределы страны. Официально наложить такой запрет местные власти не могут, но уже в ряде субъектов рф действует "настоятельная рекомендация" по этому поводу. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант", передает УНН.
Детали
Как отмечают росСМИ, негласный запрет выезжать за пределы рф начал действовать после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками чиновников на зарубежных курортах.
Отмечается, что после этого во многих субъектах рф началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха. Например, 11 января губернатор ульяновской области алексей русских подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы рф на период проведения "сво" (так в россии называют войну против Украины). Согласно ему, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам российской власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от заграничных поездок во время отпусков.
Затем глава фракции "единая россия" в тамбовской облдуме юрий плужников "в связи с военно-политической ситуацией в стране и мире" рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, в частности в "дружественные государства".
16 января губернатор вологодской области олег кувшинников "настоятельно рекомендовал" депутатам и чиновникам региона воздержаться от поездок в зарубежные страны.
Напомним
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным.