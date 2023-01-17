В россии неофициально запретили выезд региональным чиновникам за пределы страны - росСМИ

Детали

Как отмечают росСМИ, негласный запрет выезжать за пределы рф начал действовать после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками чиновников на зарубежных курортах.

Отмечается, что после этого во многих субъектах рф началась кампания по принуждению чиновников и депутатов к отказу от заграничного отдыха. Например, 11 января губернатор ульяновской области алексей русских подписал распоряжение "Об особенностях выезда за пределы рф на период проведения "сво" (так в россии называют войну против Украины). Согласно ему, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам российской власти, до особого распоряжения "рекомендовано воздержаться" от заграничных поездок во время отпусков.

Затем глава фракции "единая россия" в тамбовской облдуме юрий плужников "в связи с военно-политической ситуацией в стране и мире" рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, в частности в "дружественные государства".

16 января губернатор вологодской области олег кувшинников "настоятельно рекомендовал" депутатам и чиновникам региона воздержаться от поездок в зарубежные страны.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным.