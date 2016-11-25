У РФ не виключили введення заборони на польоти над Кримом через стрільби України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Росія допускає заборону на польоти поблизу Криму, якщо Україна не скасує рішення про проведення ракетних стрільб над півостровом. Про це сказав офіційний представник Росавіації Сергій Ізвольський, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Здійснення польотів в зонах заборон проводитися не буде в тому випадку, якщо Україна не скасує свого рішення”, — сказав представник Росавіації.
Крім того, С.Ізвольський заявив, що російські і міжнародні авіакомпанії повідомлені про плани України провести ракетні стрільби.
Нагадаємо, Росавіація 25 листопада заявила, що Україна нібито порушила всі міжнародні угоди і в односторонньому порядку має намір провести ракетні стрільби в районі Сімферополя.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.