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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В РФ не исключили введения запрета на полеты над Крымом из-за стрельб Украины

Киев • УНН

 • 12782 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Россия допускает запрет на полеты вблизи Крыма, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб над полуостровом. Об этом сказал официальный представитель Росавиации Сергей Извольский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В РФ не исключили введения запрета на полеты над Крымом из-за стрельб Украины

"Осуществление полетов в зонах запретов проводиться не будет в том случае, если Украина не отменит своего решения", - сказал представитель Росавиации.

Кроме того, С.Извольский заявил, что российские и международные авиакомпании сообщили о планах Украины провести ракетные стрельбы.

Напомним, Росавиация 25 ноября заявила, что Украина якобы нарушила все международные соглашения и в одностороннем порядке намерена провести ракетные стрельбы в районе Симферополя.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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