У РФ назвали “Нафтогаз” здирником
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українська компанія “Нафтогаз” більше схожа не на покупця, а на вимагача. Про це член Ради Федерації Росії Олексій Пушков написав у Twitter, передає УНН.
“Чим раніше будуть розірвані всі відносини з Нафтогазом, тим краще. Нехай Нафтогаз потім вимагає, обурюється, домагається і звертається куди завгодно: для нас це не буде мати значення, ми будемо вільні від цього покупця, більше схожого на вимагача”, - написав Пушков.
Член Ради Федерації також наголосив, що коли Росія припинить поставки газу в Україну, то Президент країни Петро Порошенко перестане говорити про “газовий шантаж”. Пушков також зазначив, що після розірвання договору про постачання газу “(Україні відкриються) світлі перспективи закупівель газу у США або Катару”.
Раніше НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту.
Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.