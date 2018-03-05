В РФ назвали "Нафтогаз" вымогателем

"Чем раньше будут разорваны все отношения с Нафтогазом, тем лучше. Пусть Нафтогаз затем требует, возмущается, добивается и обращается куда угодно: для нас это не будет иметь значения, мы будем свободны от этого покупателя, больше похожего на вымогателя", - написал Пушков.

Член Совета Федерации также отметил, что когда Россия прекратит поставки газа в Украину, то Президент страны Петр Порошенко перестанет говорить о "газовом шантаже". Пушков также отметил, что после расторжения договора о поставках газа "(Украине откроются) светлые перспективы закупок газа в США или Катаре".

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.