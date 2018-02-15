У РФ написали новий стандарт для горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Росстандарт підготував для горілки спеціальний ГОСТ, який пред'являє до сировини для алкогольного напою більш жорсткі вимоги. Про це повідомляє прес-служба Росстандарта, передає УНН.
Відповідний національний стандарт ГОСТ Р 56402-2015 "Російська якість. Російська горілка. Технічні умови" був затверджений в Федеральному агентстві з технічного регулювання і метрології (Росстандарт) і планується до введення з 1 січня 2019 року.
Цей ГОСТ відноситься до групи стандартів "Російська якість". Згідно з новими вимогами, напій буде мати мміцність 40% і являти собою прозору безбарвну рідину без осаду з м'яким смаком і характерним ароматом.
У Росстандарта також відзначили, що всі стадії виробництва російської горілки, включаючи бутилювання, повинні будуть здійснюватися на території РФ.
Як повідомляв УНН, українська горілка (офіційних виробників) відповідає світовим стандартам якості. На цьому наголошують вітчизняні експерти.
Тому, як розповів УНН директор по маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, переплачувати за іноземну горілку немає ніякого сенсу.
"Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо мова йде про горілку, то тут українська продукція займає найвищі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д.
В цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому, тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку", - розповів він.