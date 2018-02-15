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В РФ написали новый стандарт для водки

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Росстандарт подготовил для водки специальный ГОСТ, который предъявляет к сырью для алкогольного напитка более жесткие требования. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта, передает УНН.

Соответствующий национальный стандарт ГОСТ Р 56402-2015 "Российское качество. Русская водка. Технические условия" был утвержден в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и планируется к введению с 1 января 2019 года.

Этот ГОСТ относится к группе стандартов "Российское качество". Согласно новым требованиям, напиток будет иметь крепость 40% и представлять собой прозрачную бесцветную жидкость без осадка с мягким вкусом и характерным ароматом.

В Росстандарте также отметили, что все стадии производства русской водки, включая бутилирование, должны будут осуществляться на территории РФ.

Как сообщал УНН, украинская водка (официальных производителей) отвечает мировым стандартам качества. Это подчеркивают отечественные эксперты. 

Поэтому, как рассказал УНН директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, переплачивать за иностранную водку нет никакого смысла.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то здесь украинская продукция занимает наивысшие места в мировом рейтинге. Опять же, к примеру, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому, тут точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, - рассказал он.

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