У рф повістки надсилатимуть через СМС, електронну пошту та соцмережі – ГУР

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"Головна мета проєкту – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. По закінченню розробки системи її об’єднають з базами даних МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІЛЗ, роскадастру, росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, ця система дасть змогу контролювати військовозобов’язаних, які не проживають за місцем реєстрації.

"Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку", – додали в розвідці.

Нагадаємо

21 вересня путін оголосив "часткову мобілізацію" в росії. 28 жовтня міністр оборони країни-агресорки сергій шойгу розповів про її завершення.