В рф повестки будут отправлять через СМС, электронную почту и соцсети – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В россии создают единую электронную базу данных военнообязанных и оцифровывают все действующие документы военного учета и архивы военкоматов для того, чтобы отправлять повестки через СМС, электронную почту и соцсети. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
"Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы объединяют с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и тех, кто хочет изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛЗ, роскадастра, росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов", – говорится в сообщении.
Как отмечает ГУР, эта система позволит контролировать военнообязанных, которые не проживают по месту регистрации.
"Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме SMS-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны появиться в указанные сроки в места учета", – добавили в разведке.
Напомним
21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в россии. 28 октября министр обороны страны-агрессора сергей шойгу рассказал о ее завершении.