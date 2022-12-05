В рф повестки будут отправлять через СМС, электронную почту и соцсети – ГУР

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В россии создают единую электронную базу данных военнообязанных и оцифровывают все действующие документы военного учета и архивы военкоматов для того, чтобы отправлять повестки через СМС, электронную почту и соцсети. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

"Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы объединяют с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и тех, кто хочет изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛЗ, роскадастра, росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов", – говорится в сообщении.

Как отмечает ГУР, эта система позволит контролировать военнообязанных, которые не проживают по месту регистрации.

"Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме SMS-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны появиться в указанные сроки в места учета", – добавили в разведке.

Напомним

21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в россии. 28 октября министр обороны страны-агрессора сергей шойгу рассказал о ее завершении. 

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