В рф повестки будут отправлять через СМС, электронную почту и соцсети – ГУР

Детали

"Главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации. По окончании разработки системы объединяют с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и тех, кто хочет изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛЗ, роскадастра, росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов", – говорится в сообщении.

Как отмечает ГУР, эта система позволит контролировать военнообязанных, которые не проживают по месту регистрации.

"Это гарантирует получение ими повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме SMS-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей. После этого все они будут обязаны появиться в указанные сроки в места учета", – добавили в разведке.

Напомним

21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в россии. 28 октября министр обороны страны-агрессора сергей шойгу рассказал о ее завершении.