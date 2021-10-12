У РФ черговий антирекорд смертності від COVID-19. Добова летальність наближається до тисячі осіб

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 973 проти 957 днем раніше, до 218 345. Про це повідомили у вівторок журналістам у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.