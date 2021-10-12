У РФ черговий антирекорд смертності від COVID-19. Добова летальність наближається до тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість смертей через коронавірус у Росії за добу зросла на 973 проти 957 днем раніше, до 218 345. Про це повідомили у вівторок журналістам у федеральному оперативному штабі по боротьбі з новою інфекцією, пише УНН.
Деталі
Приріст в абсолютному вираженні став максимальним з початку пандемії. Крім того, вже сім днів поспіль в країні фіксують понад 900 смертей через коронавірус на добу.
Умовну летальність нового захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) виросла до 2,79%, випливає з даних штабу.
Зокрема, за добу було зареєстровано 62 летальних випадки у Санкт-Петербурзі, 44 — у Свердловській області, 37 — у Краснодарському краї, 34 — у Республіці Башкортостан, 33 — у Нижегородській області.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 28 190, до 7 832 964. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,36%.
Зокрема, у Санкт-Петербурзі за добу виявили 2 158 інфікованих, у Підмосков’ї посилання — 1 804, у Самарській області — 726, у Нижегородській — 655, у Воронезькій — 649.
Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 720 334, випливає з даних штабу.
Кількість одужалих після зараження коронавірусом у Росії зросла за добу на 20 706, до 6 894 285. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 88% від загальної кількості інфікованих.
Зокрема, у Санкт-Петербурзі кількість одужалих збільшилася на 2 459, у Підмосков’ї — на 1 502, у Нижегородській області — на 514, у Липецькій — на 472, у Свердловській — на 468.
Ситуація у Москві
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Москві збільшилася за добу на 4 699 проти 5 002 днем раніше, до 1 688 376.
У відносному вираженні приріст склав 0,28%. Кількість померлих через коронавірус у столиці зросла за добу на 70 проти 71 днем раніше, до 29 808, випливає з повідомлення штабу.
Було виписано по одужанню 2 477 пацієнтів. За весь час одужали 1 516 617 осіб. В даний час в столиці продовжує лікування 141 951 особа.
Доповнення
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.