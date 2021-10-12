В РФ очередной антирекорд смертности от COVID-19. Суточная летальность приближается к тысячи человек

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 973 против 957 днем ранее, до 218 345. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, пишет УНН.

Детали

Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии. Кроме того, уже семь дней подряд в стране фиксируют более 900 смертей из-за коронавируса в сутки.

Условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,79%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 62 летальных случая в Санкт-Петербурге, 44 — в Свердловской области, 37 — в Краснодарском крае, 34 — в Республике Башкортостан, 33 — в Нижегородской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 190, до 7 832 964. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 2 158 инфицированных, в Подмосковье — 1 804, в Самарской области — 726, в Нижегородской — 655, в Воронежской — 649.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 720 334, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 706, до 6 894 285. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 88% от общего числа заразившихся.

В частности, в Санкт-Петербурге число выздоровевших увеличилось на 2 459, в Подмосковье — на 1 502, в Нижегородской области — на 514, в Липецкой — на 472, в Свердловской — на 468.

Ситуация в Москве

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 4 699 против 5 002 днем ранее, до 1 688 376.

В относительном выражении прирост составил 0,28%. Число умерших из-за коронавируса в столице возросло за сутки на 70 против 71 днем ранее, до 29 808, следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 2 477 пациентов. За все время выздоровели 1 516 617 человек. В настоящее время в столице продолжает лечение 141 951 человек.

Дополнение

Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.

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